Google Play elimina 24 aplicaciones

Google Play retiró 24 aplicaciones de la compañía china Shenzhen Hawk, filial del gigante TCL, por hacer uso de diversas prácticas maliciosas e incluso introducir malware en los dispositivos.

Tras una investigación de VPNpro se reveló que la empresa china utilizó distintos nombres de desarrolladores para camuflar sus intenciones. Varias de las aplicaciones acumulan 382 millones de descargas en conjunto.

Estas aplicaciones pedían al usuario una “gran cantidad de permisos peligrosos”, incluida la capacidad de hacer llamadas, tomar fotos, grabar videos, audios y “mucho más”, lo que, según los expertos, podría “poner en riesgo” sus datos privados.

Algunas de las apps contaban con el Weather Forecast, que estaba infectada con malware que recopiló los datos de millones de usuarios y las envió a un servidor en China.

Según Zak Doffman, analista de Forbes, 15 de las aplicaciones tenían acceso a la ubicación y datos en el almacenamiento externo, mientras que 14 podían recopilar y subir detalles del teléfono, la red del usuario y hasta acceder a los números de contacto.

Al recuperar la ubicación y los detalles del usuario, el riesgo más bajo es que esto fomente el marketing dirigido gracias a los datos de usuarios vendidos a anunciantes que luego podrán personalizar anuncios no deseados”, expresó Doffman.

Aunque Google Play eliminó todas esas aplicaciones, quienes ya la han descargado deberán desinstalarla manualmente.

Las 24 aplicaciones

World Zoo, Puzzle Box, Word Crossy!, Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Word Crush, Music Roam, File Manager, Sound Recorder, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Calendar Lite, Candy Selfie Camera, Private Browser, Super Cleaner, Super Battery, Virus Cleaner 2019, Hi Security 2019, Hi VPN, Free VPN, Hi VPN Pro, Net Master y Candy Gallery