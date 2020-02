Guaidó es recibido con agresiones de oficialistas al aterrizar en Caracas

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, recibió este martes una paliza por parte de una muchedumbre oficialista que lo esperó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, cuando regresaba de una gira internacional de 23 días.

#BREAKING | A CONVIASA employee attacked Juan Guaido before Guaidó entered the terminal and left the airport #Venezuela #Guaido pic.twitter.com/3b3cShZLnX