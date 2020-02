Hollywood ya prepara la quinta entrega de «Indiana Jones» y por supuesto, Harrison Ford volverá una vez más a darle vida al explorador y profesor de arqueología de las míticas películas dirigidas por Steven Spielberg. Aunque se ha sabido muy poco sobre su producción y puesta en escena, Ford ya adelantó un poco de lo que va a tratar este nuevo filme.

En una entrevista para el medio IGN, Ford declaró que lo que busca esta nueva entrega es profundizar más en el pasado de ‘Indiana Jones’ para explicar ciertas partes que no fueron exploradas:

No voy a compartir esta historia con vosotros porque no me parece una buena idea. Pero veremos un nuevo desarrollo en su vida, sus relaciones. Veremos parte de su historia resuelta.