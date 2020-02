Independiente enfrenta a un Flamengo que recupera a su goleador

El técnico del club ecuatoriano Independiente del Valle, el español Miguel Angel Ramírez, considera que el retorno del goleador, Gabriel Barbosa «Gabigol», del Flamengo, modificará la estructura ofensiva del que será dueño de casa en la final de la Recopa Sudamericana de la próxima semana.

«La entrada de Gabi seguro que va a modificar, básicamente, la estructura ofensiva. Vamos a ver la lesión de Bruno Henrique, que parece que no tiene nada, que puede jugar», dijo en una rueda de prensa.

Añadió que «en teoría Bruno Henrique volvería a banda, ‘Gabigol’ iría en punta y, entiendo que el sacrificado sería Vitinho, que si no quiere que me lo den, porque no está jugando apenas y me parece un jugador de clase mundial», aseveró.

Anotó que en un reciente encuentro fue probablemente uno de los elementos «más destacados del partido; pero no está jugando, es realidad, entonces, con la entrada de ‘Gabigol’, creo que él va a ser el sacrificado».

Aseguró que se entrenarán en igualdad de condiciones todos los jugadores del Independiente del Valle, que mañana se medirá con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en un encuentro más por el torneo local.

«Este año tenemos una plantilla un poquito mas larga que la del año pasado, lo que permite rotar; tendríamos más garantías de poder competir», subrayó.

El pasado miércoles, la velocidad del atacante Bruno Henrique y la efectividad de Pedro dieron el empate 2-2 al Flamengo en su visita al ecuatoriano Independiente del Valle, por el partido de ida de la Recopa Sudamericana disputado en Quito.

Jacob Murillo, a los 19 y el centrocampista argentino Cristian Pellerano, de penalti a los 88, marcaron los goles para el campeón de la Copa Sudamericana, mientras que Bruno Henrique, a los 65 y Pedro, a los 85, marcaron para el campeón de la Copa Libertadores.

En la rueda de prensa de este viernes, el técnico español aseguró que así hubiesen ganado, no estaría tranquilo para el partido final.

«No hubiera estado tranquilo tampoco con un resultado de victoria precisamente por el nivel que tiene el Flamengo. Sabemos que aunque hubiéramos ido con resultado positivo a Brasil hubiera sido difícil igualmente», comentó.

Y añadió que «al no haber gol de visita, los dos estamos obligados a ganar».

«Entonces por ahí ellos también tienen que arriesgar, tienen que buscar la victoria, y eso nos puede favorecer para hacerles daño porque también tenemos jugadores rápidos arriba y como tienen que ir a ganar, van a asumir riesgo, pues nosotros podemos aprovechar también eso», agregó. EFE