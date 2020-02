Jamaica no está preparada para repatriar a sus ciudadanos residentes en Wuhan

La ministra de Relaciones Exteriores del territorio caribeño, Kamina Johnson Smith, informó que el Gobierno de Jamaica no repatriará a sus ciudadanos residentes en Wuhan, la urbe china epicentro de la epidemia del coronavirus.



La funcionaria en un comunicado difundido este sábado en medios locales indicó que la decisión fue tomada por la opinión de expertos en la gestión de asuntos de salud pública, razón por la que, al menos de momento, no se procederá a la repatriación de jamaicanos de Wuhan.



“A través del diálogo con ministerios y agencias se evaluaron los riesgos que involucraba y las circunstancias actuales, incluyendo la incidencia del dengue y la temporada de gripe en desarrollo, así como los esfuerzos que se están haciendo para ampliar la capacidad del sistema de atención médica para poner en cuarentena o aislar a las personas”, indicó sobre el estudio de repatriación.



Bajo estas consideraciones, los expertos sanitarios locales manifestaron que esta vía de la repatriación no se siga en este momento.



Además, el Gobierno agregó que ha recibido información de que, hasta la fecha, todos los ciudadanos jamaicanos en China siguen gozando de buena salud.



También aseguró que, a pesar de la decisión de no repatriar a sus nacionales, el Gobierno sigue de cerca la situación de los jamaicanos en China y especialmente en la ciudad de Wuhan.



Johnson Smith expresó también su agradecimiento al Gobierno chino por los niveles de esfuerzo sin precedentes realizados para limitar la propagación del virus.



Alentó además a los miembros de la comunidad jamaicana en China a informar sobre cualquier necesidad básica, ya que cuando surjan desafíos el Gobierno caribeño, a través de los medios con que cuenta en el país asiático, hará todo lo posible por ayudar a sus ciudadanos.