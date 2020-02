Joaquin Phoenix ganó el Óscar a mejor actor por su impresionante trabajo en “Joker”

Joaquin Phoenix ganó el Óscar al mejor actor por su impresionante trabajo en “Joker”, con lo que dejó sin estatuilla al también nominado Antonio Banderas (“Dolor y gloria”).

Phoenix dio un largo y sentido discurso lleno de reivindicaciones medioambientales, una causa en la que se ha convertido en uno de sus mayores portavoces en Hollywood, y también se acordó en sus agradecimientos de su hermano River Phoenix (1970-1993).

Joaquin Phoenix hace el mejor de los usos de un reflector: una vez más ha puesto sobre la mesa que es momento de que unan las coincidencias, no las diferencias.



¿Ya escuchaste su discurso durante los #Oscars? pic.twitter.com/u3ftjKhwww — AJ+ Español (@ajplusespanol) February 10, 2020

Una frase escrita por su hermano cuando tenia 17 años le sirvió a Phoenix para cerrar un emotivo discurso: “Acude al rescate con amor y entonces vendrá la paz”.

joaquin phoenix ganó su merecido oscar e hizo un discurso admirable donde dijo frases como “no me siento superior a mis compañeros nominados” “mi gran regalo es ser la voz de quienes no la tienen” “nadie tiene derecho a usar su poder para oprimir”#Oscarspic.twitter.com/BZbyly5SNJ — marie (@ddaengmz) February 10, 2020

Antes el actor había asegurado que el cine le ha dado la oportunidad de hablar por los que “no tienen voz” y equiparó todas las luchas, por el medioambiente, por la igualdad de razas o entre géneros, con la lucha contra “la desigualdad”.

También aseguró que el ser humano está “desconectado” del mundo natural y que es “egocéntrico” a la hora de aprovechar sus recursos sin pensar en las consecuencias más allá de su ombligo.

Phoenix figuraba como ganador en todos los pronósticos previos a los Óscar ya que había arrasado en la temporada de premios: venció en los Globos de Oro (mejor actor dramático), los Bafta y los galardones del Sindicato de Actores SAG.

Además de a Banderas, que llegó hoy a la gran fiesta del cine con la primera nominación de su carrera, Phoenix derrotó también a Adam Driver (“Marriage Story”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time… in Hollywood”) y Jonathan Pryce (“The Two Popes).

Esta era la cuarta candidatura en los Óscar para Phoenix, que está ampliamente considerado como uno de los grandes intérpretes de las dos últimas décadas en el cine estadounidense.

También estuvo fabuloso en las anteriores tres ocasiones en que no se pudo llevar la estatuilla: “Gladiator” (2000) “Walk the Line” (2005) y “The Master” (2012).

Pero en “Joker”, del director Todd Phillips, Phoenix dio un recital abrumador de interpretación al ponerse en la piel del maquiavélico y retorcido villano de Batman.

“Joker” se convirtió en un fenómeno tremendo en todo el mundo y con 1.078 millones de dólares recaudados es la cinta para adultos más taquillera de la historia.

Dueño de una carrera modélica que incluye otras joyas como “Her” (2013) o “Inherent Vice” (2014), Phoenix siguió así los pasos de su amigo Heath Ledger, quien ganó el Óscar de forma póstuma por su papel del Joker en “The Dark Knight” (2008).

La 92 edición de los Óscar se está celebrando hoy en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) y, continuando con lo establecido en la gala de 2019, no cuenta con maestro de ceremonias.

Fuente: EFE