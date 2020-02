Jonathan Borja elogia al fútbol mexicano

El ecuatoriano Jonathan Borja, delantero del Cruz Azul del fútbol mexicano, dijo este jueves que la intensidad de la liga en México es mayor que en Sudamérica.

“La intensidad del fútbol mexicano es muy competitiva, más que en países de Sudamérica, y creo que todavía es más dura en la Liguilla”, confesó el artillero ecuatoriano en conferencia de prensa.

Jonathan Borja es un delantero de 25 años, llegó a Cruz Azul como refuerzo para el torneo Clausura procedente de la Liga Deportiva de Quito de su país.

Borja no ha jugado partidos de Liga con ‘La Máquina’, su debut en México se dio en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, en los que Cruz Azul avanzó a cuartos esta semana al vencer en el Estadio Azteca al Portmore jamaicano en partido en el que Borja anotó un gol.

“Estoy feliz por mi gol y porque las cosas se están dando como pensaba, me estoy adaptando rápidamente a mis compañeros, me han arropado mucho, eso me ayuda a mejorar en lo futbolístico”, confesó el ecuatoriano.

Jonathan Borja subrayó que el buen momento de Cruz Azul, que está en cuartos de final de ‘Concachampions’ y va en cuarto lugar en la liga mexicana, no debe hacerlos perder el piso.

“Hay que pelear por todo lo que juegas, pero con los pies sobre la tierra, no porque tengas algunos partidos sin perder tienes que volarte, el fútbol tiene esa característica: cuando vas bien todo mundo te elogia, pero si te va mal cambian rápido las opiniones”, advirtió.

De la racha de cinco encuentros sin perder de ‘La Máquina’, Borja mencionó que no es para volverse locos.

“No hay que volvernos locos, hay que seguir trabajando para no dejar de estar entre los ocho primeros. Hemos sacado buenos resultados, pero creo que podemos dar muchísimo más, hay condiciones para ello y no podemos conformarnos”.

El ecuatoriano también habló del Monarcas Morelia, próximo rival de Cruz Azul en el torneo mexicano, y aceptó conocerlo poco.

“Tendré que ver los videos, estar atento a lo que nos diga el ‘profe’ para sacar un resultado que mantenga esta buena racha”.

Cruz Azul visitará este viernes al Morelia en la octava jornada del Clausura. EFE