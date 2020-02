Justin Bieber asegura llorando que está dispuesto a proteger a Billie Eilish

La gran estrella estadounidense más joven en la industria musical con tal solo 18 años hizo historia al ganar cinco galardones en las cuatro categorías de los Grammy, Billie Eilish, publicó un video en el cual se puede ver a Justin Bieber ante los medios de comunicación expresando su deseo de proteger a la cantante.

“Dejémosla que haga lo suyo, y si alguna vez me necesita, acá voy a estar para ella“, dijo completamente emocionado. “Sí, yo solo quiero protegerla. No quiero que pierda el rumbo. No quiero que pase por nada de lo que tuve que pasar yo, porque no le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme“, agregó.

Justin Bieber saltó a la fama cuando tenía 14 años, la popularidad, la fama y el poder económico descontrolado lo llevo a involucrarse en el mundo de las drogas y depresión, aseguró que no le gustaría que le pase lo mismo a su colega

Billie Eilish compartió un extracto del video en su cuenta de Instagram y escribió en la descripción “tiempos de cambios”, imediantamente Justin respondió con un “te quiero”