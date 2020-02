Kori Pacyniak fue ordenado como el primer sacerdote trans no binario

Cuando Kori Pacyniak tenía ocho años de edad confesó que quería se cura, pero su abuela le dijo que como era niña, sería difícil que se convierta en sacerdote. La pequeña le dijo que quería crecer «para ser un niño».

Con el tiempo, Kori se reconoció como una persona transexual no binaria, es decir que su género no corresponde al masculino o femenino, y el pasado 1 de febrero se convirtió en la primera persona transexual no binaria en ser ordenada como sacerdote.

Según RT, » Así llegó a ser pastor de la Comunidad Católica del Apóstol María Magdalena de San Diego (EE.UU.) que predica «una nueva forma de ser católico». Sin embargo, esa Iglesia no es reconocida por la diócesis local y hasta el Vaticano excomulgó a varias de las mujeres que fueron ordenadas por ella, publicaron medios locales».

Uno de los objetivos de Kori es crear una comunidad de apoyo espiritual para las personas trans no binarias.