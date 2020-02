El capitán y superestrella de fútbol mundial, Lionel Messi, arremetió contra el director deportivo del club, Eric Abidal, por acusar a los jugadores de no trabajar lo suficiente bajo el mando de ex entrenador Ernesto Valverde.

Messi reaccionó con enojo a los comentarios de Abidal hechos en una entrevista con el periódico español Sport, en la que aseguró que los jugadores “no estaban satisfechos ni trabajaron duro” con Valverde, y agregó:

La relación entre entrenador y vestuario siempre fue buena, pero hay cosas que puedo oler como ex jugador. Le dije al club lo que pensaba y había que tomar una decisión.

Ante estas polémicas declaraciones, Lionel desafió a Abidal a nombrar a los jugadores a los que se refería y dijo que la directiva del club debería asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Lo hizo mediante su cuenta oficial de Instagram en la que escribió:

Honestamente, no me gusta hacer estas cosas, pero creo que todos deberían ser responsables de sus tareas y tomar posesión de sus decisiones. Los jugadores deben reconocer lo que sucede en la cancha y, además, somos los primeros en admitir que no éramos buenos. Los directores deportivos también deben asumir su parte de la culpa y, sobre todo, reconocer las decisiones que toman.