Los Rolling Stones vuelven a los escenarios

La legendaria banda Rolling Stones hizo el anuncio. Volverá a conquistar los escenarios de América del Norte con su «No Filter Tour».

La banda líderada por Mick Jagger dio a conocer este jueves que su gira tendrá paradas en 15 ciudades de los Estados Unidos y Canadá, e iniciará con un concierto en San Diego programado para el 8 de mayo.

Otras ciudades que verán a los Stones son: Cleveland; San Louis; Austin, Texas; Louisville, Kentucky; Charlotte, Carolina del Norte; Tampa, Florida; y Vancouver, Columbia Británica, entre otras.

La venta de boletos está programada para el próximo 14 de febrero.

El pasado 2019 la banda se vio obligada a frenar su gira por una cirugía del corazón a la que se sometió Jagger.

It’s a new year, a new decade & we’re thrilled to announce a brand new Rolling Stones NO FILTER 2020 USA/CA tour! 🎸🎉 🎸



There is a fan presale starting on Weds Feb 12 sign up here to get access: https://t.co/aFu75Y310m

Tickets go on general sale Fri Feb 14 ❤️ #StonesNoFilter pic.twitter.com/nP2jtoaaVZ