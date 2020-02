Mesero se convierte en viral tras este accidente

Jamie Shoebridge es un camarero que trabaja en un restaurante en Inglaterra y que se convirtió en sensación en redes sociales al protagonizar un divertido video.

El pasado nueve de febrero, Shoebridge caminaba con una bandeja que llevaba cuatro platos en sus manos, perdió el control y cayó.

Sin embargo y en contra de todo lo que pudo pensar, el camarero se las ideó para no dejar caer ni un solo gramo de la comida que llevaba en los platos.

The moment a waiter stumbles at a Nottingham restaurant in Britain. He was carrying four dishes but manages not to drop a single plate after falling over.

The media has described him as a ‘circus waiter.’ pic.twitter.com/uVdL1nzCVd