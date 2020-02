Más de 50.000 personas en la Ciudad del Cabo (Sudáfrica) asistieron para ver el duelo amistoso entre Roger Federer y Rafael Nadal en el Cape Town Stadium (uno de los recintos del Mundial de Fútbol de 2010). El partido de tenis se convirtió en el más masivo en la historia de las exhibiciones con fines solidarios.

El encuentro entre las dos estrellas del tenis mundial fue parte del Match en África, un torneo con el que la Fundación Roger Federer planea recaudar más de un millón de dólares para sus proyectos educativos en el sur del continente.

Por supuesto, el público no solo vio en acción a los actuales número dos (Nadal) y tres (Federer) del mundo, sino que, además, disfrutaron de un partido de dobles en los que fueron acompañados por el empresario Bill Gates y cómico sudafricano Trevor Noah.

Al respecto, Rafael Nadal se refirió con gratitud al ser invitado por Federer y comentó

Es una noche muy especial y poder compartirla con Roger aquí en Sudáfrica y jugando para su fundación lo hace aún más único”. Es una increíble experiencia. He pasado un par de días inolvidables. Sudáfrica me trae buenos recuerdos. No jugaré nunca en un ambiente como el de hoy.