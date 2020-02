Natti Natasha sorprende con fotografías donde muestra su rostro golpeado

La cantante dominicana Natti Natasha sorprendió a sus seguidores de redess sociales al publicar una fotografía en el que mostraba con golpes en su rostro.

Esta fotografía es parte de una campaña de protesta a la violencia de la mujer que se vive en todo el mundo, pues recientemente publicó su nuevo sencillo “Me estás matando”, que ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones.

Esta publicación la acompañó con un texto en el que hacía un llamado a las mujeres a reflexionar sobre lo que es violencia.

“Eres •Fea• Gorda• Estás demasiado de Flaca• Torpe• Bruta• Estúpida• Llorona• Dramática• Loca• Puta• Insegura• Exagerada• Pareces un Mounstro• No te me acerques• Te Odio• Te detesto• Me das asco• Estoy contigo por pena• Nadie te quiere• Mátate • …. Así nos lastiman sin tocarnos! #Meestasmatando Basta YA ! 🗣 No están Solas”