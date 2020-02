ONU pide ayuda contra plaga de langostas que comen en un día tanto como toda la población de Kenia

La ONU urgió este lunes a los donantes a aportar de manera urgente fondos para frenar en África Oriental la actual plaga de langostas, insectos que se mueven en enjambres «del tamaño de Manhattan» y que son capaces de comer en un solo día tanto como toda la población de Kenia.

«A menos que haya una rápida respuesta, vamos a tener un problema enorme este año», dijo el jefe humanitario de Naciones Unidas, Mark Lowcock, en una conferencia de prensa.

The Desert Locust outbreak in the Horn of Africa could provoke a humanitarian crisis.



The #locust invasion is the worst in decades to strike Kenya, Ethiopia and Somalia.



🎙️@FAO Keith Cressman provides an update on the locust situation 👉https://t.co/OHY9qDcNAu #ZeroHunger pic.twitter.com/UogmQg1FIW