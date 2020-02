Pareja de ancianos infectados con coronavirus se despide en un hospital

En medio del brote de coronavirus, que deja al menos 420 muertes y más de 20 000 infectados, una escena en un hospital chino parte el corazón de quien la ve.

En el clip se ve a una pareja de ancianos, cada uno dio positivo para infección del coronavirus 2019-nCoV, que se toma de las manos y se despiden. Quien publicó el video en Twitter explica la situación y agrega que podría ser la «última vez que los ancianos se vean».

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9