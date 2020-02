Pasajero aislado en crucero por nuevo coronavirus filtra fotos de su comida

El crucero Diamond Princess fue aislado y retenido tras detectarse que al menos 60 pasajeros estaban infectados con el nuevo coronavirus.

Matthew Smith, uno de los pasajeros del crucero, publica en sus redes sociales el tipo de comida que les sirven en el barco mientras pasan los días de cuarentena.

Two dinner servings on the second night of #DiamondPrincess quarantine. pic.twitter.com/thGS5Qupoq — Matthew Smith (@mjswhitebread) February 6, 2020

Smith advirtió que hay varios pasajeros a bordo que exageran o inventan historias que no pasan solo con la finalidad de tener la atención de la prensa. Luego de dos advertencias, Smith empezó a publicar las fotos de la comida que les sirven.

A feast on our time (breakfast on Day 3) #DiamondPrincess pic.twitter.com/JSTt2YErly — Matthew Smith (@mjswhitebread) February 7, 2020

El pasajero dijo que la comida mejora con el pasar de los días e incluso bromeó diciendo que tendrán que «arrastrarlo» para sacarlo del barco cuando pase la cuarentena.

Princess stepping up its game with food service on #DiamondPrincess. Don't believe the honeymooners who would rather be in an American hospital. You might have to drag me off the ship when the quarantine ends. pic.twitter.com/JA4fb2C54S — Matthew Smith (@mjswhitebread) February 7, 2020