¿Perro o gato? El animal que confunde a los usuarios de redes sociales

Los usuarios de redes sociales han desatado un debate por determinar que tipo de mascota es Dúi, pues para muchos parece un perro mientras que para otros se asemeja más a un gato.

Dúi es un simpático cachorro de origen vietnamita que por sus características físicas, especialmente sus orejas puntiagudas y su pelaje, a primera vista cuesta diferenciar si se trata de un perro o un gato.

Pero en una vista un poco más detenida se puede notar que Dúi, es un perro de una raza indescifrable, que tiene tres meses y habita en Hanoi, Vietnam.

Tras esta polémica, la mascota se convirtió en un fenómeno viral que cuenta con su propia cuenta de Facebook donde ya tiene 87 000 seguidores.

Ahora los usuarios de redes sociales, ya no pugnan por adivina si es un gato o un perro sino que buscan determinar cuál es la raza de esta adorable mascota. Además, quieren saber si hay otros similares como para adoptarlos o comprarlos.

Debido a la insistencia sus dueños respondieron a la duda de los seguidores con el siguiente mensaje:

“Dúi es sólo un perro normal, el origen puede ser híbrido de Dingo de patas cortas, una mutación genénica, no de la raza del perro Hmong Cõc (como muchos sugirieron). No vendemos perros ni vendemos a Dúi, tanta gente lo pregunta que ya no queremos responder”.