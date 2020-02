Perros callejeros, asesinados para evitar propagación del coronavirus

Miles de personas en China están siendo afectadas por el coronavirus, sin embargo las ya más de mil muertes en humanos se extrapolan también a miles de animales como perros, gatos y aves.

Estos animales están sufriendo las consecuencias de esta terrible enfermedad; también los animales están siendo objeto de crueles actos, luego de que se ha dicho que estos podrían ser los causantes de la propagación del virus.

Hace algunas semanas se reportó que algunas personas, en particular de Wuhan, estaban abandonando a sus mascotas en las calles e incluso, algunos los habían tirado a la basura, como si se trataran de cualquier tipo de deshecho, lo cual generó indignación a nivel mundial, en particular en miembros de asociaciones protectoras de animales.

Ahora, ha salido a la luz un video en donde, de acuerdo a Daily Mail, un grupo de oficiales de aquel país mataron a golpes a varios perros callejeros, a plena luz del día, con la finalidad de “prevenir la propagación del coronavirus”.

En las imágenes, las cuales se hicieron virales en Internet, se puede ver claramente a los oficiales en un complejo residencial en la ciudad de Nanchong, en la provincia de Sichuan, golpeando a los perros con palos largos de madera hasta matarlos. En otro video, se puede ver a los mismos trabajadores recogiendo los cadáveres de los perros.

“Mientras (veamos) un perro en el complejo, no importa si está a la cabeza o no, lo mataremos a golpes”, habrían expresado estos oficiales.

Atención las imágenes pueden herir su sensibilidad

There will be no legal repercussions (no animal welfare laws), however this angers many in mainland and they are actively sending complaints to the city Mayor.



Pets (dogs and cats) do not carry novel coronavirus, pic.twitter.com/NR3vTEuYWG