Portero de Tigres marcó el gol de la clasificación a cuartos de la Concachampions

Tigres de México recibió la visita de Alianza F.C de El Salvador por los octavos de final de la Concachampions.

El partido de ida terminó dos a uno a favor de Alianza. En ese sentido, Tigres necesitaba ganar por dos goles para clasificar a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Enner Valencia marcó para los Tigres a los nueve minutos, Gignac anotó a los 17 y 23 minutos, pero Juan Carlos Portillo descontó para Alianza a los 33 y 42 minutos.

El cronómetro marcaba el minuto cuatro de adición tras los 90 minutos y a Tigres le faltaba un gol para conseguir la clasificación. El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, subió al área rival para meter presión en un tiro libre.

El centro, ejecutado por Eduardo Vargas, encontró a Guzmán bien ubicado, quien conectó de cabeza, marcó el tanto de la clasificación y desató la locura en sus compañeros y aficionados.

Needing another goal to advance to the quarters of the CONCACAF Champions League, up goes @catigreoficial goalkeeper Nahuel Guzman for a last-minute set piece… And scores an absolutely storming header. pic.twitter.com/KtjTR7PIT9