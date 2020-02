PRIMERAS IMÁGENES: Avión de pasajeros se sale de la pista de aterrizaje y se rompe en Turquía

Un avión de pasajeros que hacía el trayecto de Esmirna a Estambul se salió este miércoles de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Sabiha Gökçen en Estambul y se partió en varias partes, además de registrarse un incendio menor, informa la cadena turca NTV.

Imágenes obtenidas en el lugar del incidente muestran la aeronave quebrada y llamas saliendo del fuselaje.

A bordo de la aeronave iban 117 pasajeros, ninguno de los cuales falleció a causa del incidente, informó el Ministerio de Transporte de Turquía. En un video difundido por medios locales se aprecia cómo los pasajeros salen por sus propios medios de entre los escombros del avión.

El aeropuerto de Sabiha Gökçen, el menor de los dos ubicados en Estambul y que se halla en la parte asiática de la ciudad, quedó cerrado al tráfico.

