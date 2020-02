Un sacerdote colombiano identificado como Nelson William Montes Lizarazo, de 50 años, fue acusado de acoso sexual por una mujer de 30 años. En la denuncia se afirma que el cura violó a la mujer cuando ella tenía 10 años de edad, sin embargo, él afirma que a pesar de la edad, ambos sostenían una relación formal.

La denuncia se hizo en Caracol Radio por Paola, la mujer de 30 años, que asegura que desde los 10 años de edad fue violada por el sacerdote de su comunidad en Kennedy, en Bogotá.

Yo tuve una relación con Paola, consentida, a pesar de la edad, consentida por ella, sus padres y sus hermanos. A raíz de esa relación de amor nació mi hijo. Uno cuando se enamora no tiene un calendario en el que piensa en la edad de la persona o de uno. Si uno se pone a mirar, hay estadísticas de varias relaciones consentidas entre un mayor y una menor de edad. Si la menor tiene el permiso de la mamá y el papá, las niñas se casaban. La familia de ella me buscaba y ella me buscaba.