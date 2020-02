Televangelista vende solución que «mata» el coronavirus

Con la epidemia de coronavirus expandiéndose por Asia y otros países del mundo, no falta quienes aprovechan para timar a las personas angustidas por la enfermedad.

Un famoso televangelista vende en $125 una solución que supuestamente “mata” al coronavirus en sólo 12 horas.

Jim Bakker invitó a su programa a la doctora naturópata Sherrill Sellman, quien aseguró que uno de los productos que se venden en la página web de Bakker, es capaz de eliminar al famoso coronavirus en unas cuantas horas.

Sellman señaló que el producto, llamado Silver Solution, “no se ha probado en esta cepa, pero se ha probado en otras cepas del coronavirus y lo ha eliminado en 12 horas por completo. Lo mata, lo desactiva. Y luego aumenta tu sistema inmunológico para que puedas apoyar la recuperación, porque cuando matas el virus, el sistema inmunitario entra en acción para eliminarlo”.

The Jim Bakker Show is suggesting that the silver solution it sells can kill the coronavirus within 12 hours. pic.twitter.com/kbUGnUp69m