“Toy Story 4” gana el Óscar de animación

“Toy Story 4” ganó el Óscar a la mejor película de animación durante la 92 edición de estos premios celebrados en el Dolby Theatre de Hollywood.

“Queremos agradecer a todos lo que crecieron con “Toy Story”, dijo sobre el escenario Josh Cooley, el director de la cuarta entrega de esta franquicia que comenzó en 1995.

Esta nueva cinta con los carismáticos juguetes animados ha cosechado buena críticas, en parte, por conseguir mantener y renovar a su público varias décadas después de su primera entrega.

La película original de “Toy Story” recibió la nominación al Óscar a la mejor película pero finalmente no lo ganó, aunque por aquel entonces no existía una categoría separada para cintas animadas respecto a las que cuentan con actores en vivo.

Aún así, en 2005 el Registro Estadounidense decidió conservarla en sus archivos por ser “cultural, histórica y estéticamente relevante”.

“Es una carta de amor a nuestras familias, padres, mujeres, hijos…” aseguró uno de los productores de la última cinta, Jonas Rivera junto a su compañero Mark Nielsen.

La anterior película, “Toy Story 3” también se llevó el Óscar al mejor largometraje animado y a la mejor canción original.

Este año, “Toy Story 4” es candidata de nuevo en el apartado de mejor canción por “I Can’t Let You Throw Yourself Away”, pero tendrá que luchar contra la favorita “Into the Unkown”, de “Frozen 2”

En esta categoría la gran favorita era, sin embargo, “Klaus”, del español Sergio Pablos. El filme navideño, de la plataforma de “streaming” Netflix”, arrasó en los Annie, los galardones más importantes de la animación con 6 premios, entre ellos el de mejor película.

También triunfó en los BAFTA, los premios británicos, pero sus reconocimientos no se han repetido en los Óscar, de la misma manera que tampoco triunfó en los Goya españoles.

FUENTE: EFE