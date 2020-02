El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood encargada de los premios Oscar.

En esta ocasión, desde Colorado, el mandatario criticó la decisión sobre el premio a la Mejor Película del Año, otorgada a la película coreana Parasite.

Con estas palabras, la película de Bong Joon-ho, que también se llevó los reconocimientos a mejor guion original y mejor dirección, fue fuertemente criticada por Trump, quien minutos después reveló que ni siquiera la ha visto.

Asimismo, Trump ha echado mano de la nostalgia y ha rogado la vuelta de algunas narrativas clásicas. Por ejemplo, recordó a la película estadounidense de 1939 titulada Lo que el viento se llevó.

Estoy esperando algo como, recuperemos Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind), ¿podemos recuperar Lo que el viento se llevó, por favor? Sunset Boulevard, tantas películas geniales.