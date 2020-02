(Video) El encontrón entre Neymar y un árbitro francés

Neymar Jr. fue noticia una vez más luego del partido que su equipo el PSG jugara ante el Montpellier en la Ligue 1 de Francia.

Durante el partido, Neymar hizo un ‘sombrero’ a uno de sus rivales y el juez lo tomó como una falta de respeto y decidió llamar la atención al astro brasilero, algo que molestó al carioca, pues es una jugada común en él y en el fútbol en general.

El árbitro Jérôme Brisard recriminó a Neymar por el sombrero y el reclamo del jugador le valió una tarjeta amarilla en el minuto 38 del encuentro. Sin embargo, el encontrón continuó en la zona mixta de camino al vestuario.

This happened yesterday in the PSG tunnel after the referee booked Neymar for showboating.



Neymar: "I play football and this man gives me a yellow card."



Referee: "Speak french. Speak french."



Neymar: "Speak french my ass." 😂😂😂😂 pic.twitter.com/DOnIuGR1yQ