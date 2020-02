El director técnico de Lanús de Argentina, Luis Zubeldía, dejó polémicas declaraciones tras la clasificación de su equipo a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, pese a la derrota que sufrió en Quito ante Universidad Católica.

El exentrenador de Barcelona y Liga de Quito afirmó que temía que el árbitro cobrara otro penal que hubiese permitido una victoria más amplia de Católica y con ello una posible clasificación del equipo ecuatoriano en lugar del argentino.

«No sentí que se nos escapaba, pero sí temía que el árbitro cobrara otro penal. La verdad que me preocupaba más la actuación del árbitro que el rival y cuando es así es porque algo no estuvo bien», indicó Zubeldía en rueda de prensa.

«Estaba preocupado de que me piten otro penal (Diego Armas falló el primero y Juan Tévez convirtió el segundo) porque los dos que cobraron fueron inexistentes. Entonces porqué no cobrar un tercero, ¿no? Pero bueno, se ve que no le alcanzó el tiempo», agregó el estratega.

Es que para el técnico de 39 años, el juez boliviano Gery Vargas tuvo malas decisiones al momento de pitar los penales en contra de Lanús.

«El fútbol no sólo se juega con los pies, sino con el aspecto mental. Nosotros reconocemos que hicimos una diferencia importante en la ida (con el 3×0) y entendíamos que el rival iba a jugar mejor en Quito», agregó.

«En los 180 minutos Lanús fue claramente superior”, afirmó Zubeldía. Católica ganó 2 a 0 ante Lanús, pero el 3-0 obtenido por los visitantes en el partido de ida significó la clasificación del cuadro argentino.