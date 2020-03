Un grupo de amigos residentes en Madrid (España) se raparon en solidaridad con uno de ellos que fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica. David, como fue identificado el menor, fue sorprendido por sus compañeros cuando él estaba muy preocupado por comenzar la quimioterapia.

La historia la hizo pública la fundación Juegaterapi, una organización no gubernamental (ONG) que se precopa de la situación hospitalaria de los niños con enfermedades graves. Desde su página de Facebook, la entidad publicó una fotografía de los niños con un pie del que se destaca:

A David no le gustaba demasiado la idea de que se le cayera el pelo, no se sentía muy cómodo con ello. Pensaba que todos lo iban a notar y que lo iban a comentar. Lo que no sabía es que sus amigos tenían un plan. Un plan increíblemente maravilloso.