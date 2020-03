Augusto De la Torre, exjefe del Banco Mundial, medidas económicas ante crisis

Augusto de la Torre, exjefe del Banco Mundial, en el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», analizó las circunstancias con las que Ecuador debe enfrentar la crisis económica por la emergencia sanitaria.

De la Torre considera como prioridad que Ecuador economice cada dólar que tiene, ya que el país no tiene acceso al ahorro ni a los mercados.

«A diferencia de los países vecinos y otros países del mundo, el Ecuador no tiene acceso al financiamiento, no tiene ahorros, se agotaron en el gobierno de Correa, cuando el Gobierno central vació las reservas del Banco Central, entonces cada dólar para Ecuador es muy valioso», indicó De la Torre.

Afirmó que la caída del ingreso de dólares al país obedece a la caída de la demanda global. Así, «Nuestras exportaciones de flores están destruidas, nuestra capacidad de exportar camarones está reducida, el precio del petróleo está a un tercio de lo anterior».

«La economía interna se está parando y por lo tanto el fisco ya no puede cobrar IVA y los empleados ya no pueden cobrar sus sueldos, las empresas no pueden vender sus productos ni pagar a empleados ni IESS, ni arriendos, ni gastos normales. Así se tiene un colapso de la actividad económica general de enorme magnitud», apuntó.

Indicó que los acreedores externos deberán esperar sus pagos. Además, resalta que el Ecuador debe realizar un planteamiento apoyado por entidades multilaterales, en el cual el país deberá decir «mientras pase esta emergencia no puedo pagar nada, y en cuanto salgamos de la emergencia podré pagar un porcentaje».

Considera que Ecuador debe ingresar a un proceso de reducción del tamaño de la deuda, ya sea porque baja la tasa de interés, porque baja el valor principal, se alargan los plazos, sostuvo De la Torre.

En ese sentido, hay que ver de manera objetiva cuánto hay que reducir la deuda para que la empresa pueda volver a ser sujeto de crédito y vuelva tener una actividad normal. «Pasa lo mismo con un país. Entonces el FMI, el Banco Mundial, la comunidad internacional va a tener que armar como en los años 90 un marco dentro del cual se pueden reestructurar y reducir las deudas de los países», acotó.