Carmen Villalobos llorando por caso de maltrato animal

El maltrato animal es un grave problema social que ha conmocionado a varias celebridades en el mundo, existen diferentes formas de maltrato, estas son: no alimentar al animal, no brindarle unas condiciones higiénico-sanitarias hasta el castigo físico, entre otros.

Carmen Villalobos denunció en sus redes sociales un terrible caso de maltrato animal, por medio de su Instagram la actriz dio a conocer que una amiga le envió fotos y videos de un señor golpeando fuertemente a un perro en la cabeza, también lo hirió al dispararle con un arma de balines.

“Si bien es cierto que hay gente buena que hace cosas maravillosas, también hay gente que está mal del alma y del corazón. Hay personas que siguen maltratando animales y no me cabe en la cabeza. Tenemos un caso aquí en Bogotá de un tipo que iba pasando y agredió a un perrito porque sí y lo golpeó tan fuerte que le sacó los ojos, pero eso no le bastó, cogió una pistola y se la estalló en la cabeza”, dijo Carmen.

Carmen dijo que había decidido dormir al perro para que el animal dejara de sufrir.