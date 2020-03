Egan Bernal: «El mundo se detiene ahora pero debe volver a girar, y el deporte también»

El colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador del Tour de Francia 2019, aseguró mientras guarda la cuarentena en su país que «sería grave para el ciclismo» que no se pudieran celebrar las tres grandes pruebas por etapas.

«Todo depende muchísimo de cómo vaya el tema del coronavirus. Para el ciclismo, si no corremos las tres grandes será algo muy grave. No sabemos cuánto vamos a estar en cuarentena, pero en algún momento acabará. El mundo se detiene ahora pero debe volver a girar, y el deporte también», señala Bernal en diversas redes sociales.

El ciclista de Zipaquirá, de 23 años, explica que «muchos patrocinadores invierten dinero y se ven afectados, no creo que estén contentos si paga y no se corren las grandes carreras. Pero si no se puede correr porque no mejora, no hay nada qué hacer. Espero por el bien del ciclismo que se disputen».

El campeón colombiano se pronunció sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, decisión que considera acertada.

«Creo que es lo mejor. Si se hacían los Juegos no todos iban a llegar a su nivel. Este parón nos afecta a todos. Para el Tour de Francia, si lo hacen en julio, muchos ciclistas darán sorpresas, porque algún favorito puede fallar, porque la preparación no es la misma».

Egan Bernal, en su casa, no está entrenando «ni lo mental ni lo físico».

«Me entrené bien para París-Niza, tenía un pico de forma, pero luego llegué a Colombia y comenzamos a hacer rodillo por la cuarentena, pero con mi entrenador decidimos que lo mejor era descansar».

Para la París-Niza y la Vuelta al País Vasco, el colombiano del Ineos «estaba muy bien».

«Ahora prefiero descansar y luego volver a preparar los objetivos. Ahora hago rodillo hora u hora y media y cuando volvamos a la carretera potenciaré bien el fondo para que pueda llegar bien al Tour de Francia si se llega a hacer».

Sobre la posibilidad de que se haga el Tour sin público, Bernal se mostró fuera de onda, ya que solo se preocupa de la carrera francesa cuando alguien se lo recuerda.

«No pienso en el del Tour de Francia hasta que alguien me lo recuerda. Trato de estar con gente que me conoce de toda la vida y me trata como alguien común y corriente. Entiendo lo importante que es para la gente y para Colombia. Más allá del Tour de Francia, sigo siendo alguien normal. No quiero vivir de Egan el que ganó el Tour de Francia».

Preguntado por la crisis del coronavirus, Bernal dejó claro que no es algo que «nos afecta a todos y debemos ser muy conscientes de ello».

«No es algo que le afecte solo a los ricos, todos nos estamos viendo afectados, hay que permanecer tranquilos. En algún momento el Gobierno y el mundo encontrarán la forma de que podamos salir. Es algo muy serio, debemos estar juiciosos cuidándonos». EFE