El antes y después de Belinda y Danna Paola

Los cambios en la apariencia de Danna Paola y Belinda son un tema del que no se deja de hablar en redes sociales.

Las dos iniciaron su carrera siendo niñas y protagonizaron telenovelas infantiles que las llevaron a la fama. Pero la similitud entre sus carreras no es el único punto en común.

A raíz de su reciente reunión en México durante la primera gala de premiación de los Spotify Awards, una fotografía que se tomaron ambas desató cientos de comentarios por los supuestos cambios físicos y cirugías a las que se habrían sometido.

Según medios internacionales, ambas famosas se habrían realizado rinoplastía, bichectomía, elevación de cejas y rellenos dérmicos.

En 2009, cuando Belinda se sometió a su primera intervención quirúrgica de nariz: aunque en ese momento la cantante dio a conocer que se trató únicamente de una operación necesaria pues tenía problemas para respirar, aunque evidentemente el tamaño y la forma de sus fosas le fueron modificados.

En 2017 y cuestionada frontalmente por el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, la intérprete de “Luz sin gravedad” enfatizó enérgica: “Qué importa si uno quiere verse bien, si uno quiere hacer lo que quiera, cuál es el problema, es la vida de uno y ya no pasa nada, no juzgues. Si alguien se hace algo, qué importa, no pasa nada, si te ves mejor, no pasa nada, cuál es el problema”, dando carpetazo al asunto y dejando claro que hablar del tema no es una de sus prioridades.

Sobre Danna Paola aseguran que se retiró los depósitos de grasa al rededor de los ojos para lograr una mirada más seductora.

¿Tú que opinas?

Fuente: Infobae.com