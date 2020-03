El video de Cristiano y Dybala del que todos hablan en redes

El pasado 26 de febrero, la Juventus de Turín visitó a Olympique de Lyon por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

El club, comandado por Cristiano Ronaldo, cayó derrotado por uno a cero con un gol marcado por Lucas Toursat a los 31 minutos del partido.

Esta semana salió a la luz un video en el que se ve a Cristiano junto a Dybala, los dos referentes del equipo, quienes lanzan comentarios sobre lo sucedido en primer tiempo y el funcionamiento de sus compañeros sobre el campo.

Cristiano Ronaldo and Paulo Dybala were caught on camera during the midweek #UCL loss to Lyon 👀



Ronaldo: “We are left alone out there, the midfielders are giving us no support."



Dybala: “Nobody is getting the ball.

Ronaldo: “I know, not even the second balls, nothing.” pic.twitter.com/4TajUw6NHL