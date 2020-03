Estudiantes muestran su inconformidad con la educación en línea

Este domingo, estudiantes universitarios se unieron en redes sociales para mostrar su inconformidad con la modalidad de la educación en línea y para presentar sus demandas particulares.

Con el #EducaciónEnCrisis varios estudiantes manifestaron que las limitaciones van desde que algunos estudiantes no tienen acceso a Internet hasta que los profesores no están preparados para dar clases virtuales.

La preocupación de los estudiantes que se repite es la falta de análisis de parte de las autoridades para implementar este mecanismo, debido a que los estudiantes aseguran que la mayoría de las personas no tienen acceso a Internet e inclusive algunos no cuentan con computadoras. Por lo que mucho de ellos no están siendo integrados al nuevo sistema de educación.

ESPE: De 4600 estudiantes encuestados, 27% de estudiantes no cuentan con conexión estable a internet. #EducacionEnCrisis #ESPEsinGarantiasEducativas@ESPEU — Edith Tipanluisa (@EdithTipanluisa) March 30, 2020

Otra de las preocupaciones, e inclusive inconformidades, es la poca preparación de los docentes para impartir las clases, la falta de metodología y herramientas para transmitir los conocimientos de manera adecuada por medio de las clases virtuales.

La realidad es esta:



Hay docentes que simplemente no están preparados para dar clases virtuales.#EducacionEnCrisis#UdlaSinGarantiasEducativas — Jimmy Encalada Zury (@jimmyale17) March 30, 2020

La tercera preocupación es la falta de práctica en ciertas carreras pues existen varios estudiantes que cursan carreras técnicas y necesitan clases parcial o totalmente prácticas.

Hay carreras técnicas, tecnológicas, administrativas y de ciencias humanas que se basan en metodologías de enseñanza práctica para una adecuada retroalimentación de conocimientos. ¿Qué adaptaciones se han planteado al respecto? #EducacionEnCrisis @EduSuperiorEc@ces_ec @ESPEU — Kevin Asimbaya Mera (@Asimbaya_Mera) March 30, 2020

Muchos de los estudiantes que se pronunciaron en redes sociales, afirman que este modo de protesta no solo es por ellos sino también por quienes no pueden hacerlo por la falta de herramientas tecnológicas. Asimismo exigen a las autoridades que planteen una solución a sus problemas y dificultades durante su educación en medio de la Emergencia Sanitaria.