Gregory Porter, el nuevo embajador del jazz

Con una voz que hace vibrar el alma y letras cargadas de emoción, Gregory Porter ha traído de vuelta el sonido del jazz a la música moderna.

Si Gregory Porter no se hubiese herido el hombro a principios de su prominente carrera como jugador de fútbol americano en la universidad, quizá todavía siguiera enfocado en los músculos de sus brazos y de sus piernas mas que en los de sus cuerdas vocales. No sabemos, entonces, si agradecerle a la suerte, al destino, o a cualquier otra cosa que lo sacó de las canchas y lo puso en el escenario. Porter es el nuevo embajador del jazz y el gospel en pleno siglo XXI.

Su sonido, que es una mezcla de estilos entre el jazz, gospel, swing y el blues viene de varias partes: “Las primeras bases musicales que escuché fueron de gospel, salido de los discos de mi madre, y de música en vivo que escuchaba en pequeñas iglesias en California”, le dijo Porter a la revista Other Voices; y es más que evidente la admiración que siente por el artista Nat King Cole (otra de las voces en los discos de su madre), al punto que grabó todo un álbum de canciones suyas o inspiradas por él, con una hermosa versión de Smile incluída. En cuanto a las letras de sus canciones, vienen de sus experiencias personales, de la pérdida y del amor, de la nostalgia y el anhelo que lo han acompañado desde su infancia en California.

Después de un inicio lento pasando por los bares de jazz de Brooklyn y Harlem, en Nueva York, la carrera de Porter ha despegado de forma impresionante: lleva cinco álbumes de estudio, dos premios Grammy (uno por Liquid spirit en 2014 y otro por Take me to the alley en 2017) y una reputación que iguala a las leyendas del género. Su próximo álbum ya está a la vuelta de la esquina y, con singles como la fantástica Revival, decir que no podemos esperar es quedarse corto.

Esta maravillosa playlist reúne los sonidos del jazz contemporáneo donde la voz de Porter es solo una de varias sorpresas que contiene. Encontrarán desde la propuesta de Norah Jones de mezclar el jazz con géneros como el country y el folk, hasta escuchar qué tan bien canta y toca el piano el actor Jeff Goldblum. Es la compañía ideal en estos días de aislamiento. ¡Disfrútela!

