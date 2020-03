Jugador se rompe la nariz al intentar hacer una chilena (VIDEO)

En el partido entre el Arka Gdynia y el LKS Lodz (1-1) de la primera división de Polonia, un futbolista terminó con la nariz rota.

Maciej Dabrowski intentó rematar el balón de chilena, pero golpeó su nartiz con su propia rodilla lo que le provocó una fractura de tabique.

Según RT, » El central del Lodz no pudo continuar el partido y tuvo que ser sustituido».

@TheOfficialFNG WHAT A BEAUTIFUL GAME! He broke his nose. 😑🤪 (Maciej Dabrowski, Arka Gdynia-Lódz, March 1, 2020) pic.twitter.com/y93O1zsjnF