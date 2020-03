La OMS declara el brote del coronavirus como pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una «pandemia», después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

«La OMS estima que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente» en los próximos días y semanas, agregó.

La OMS ha confirmado 113.702 casos de covid-19 y 4.012 fallecimientos.

En América Latina, se reportan 34 casos confirmados en Brasil; 19 en Argentina; 17 en Chile y en Ecuador; 11 en Perú; nueve en Costa Rica; ocho en Panamá; siete en México; uno en República Dominicana; uno en Paraguay, además de los nueve de Colombia.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A