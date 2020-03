Joven millonario revela la razón por la que no gasta dinero en entretenimiento

Todd Baldwin, de 27 años un patrimonio familiar de siete cifras, reveló sus ecreto para ahorrar aproximadamente el 80% de sus ingresos.

Baldwin tiene un ingreso anual de 615.000 dólares (305.000 después de los gastos comerciales) que llegan a su cuenta desde negocios de alquiler que tiene con su esposa.

El joven millonario también trabaja como «cliente misterioso», es decir recibe un sueldo por visitar restaurantes, hoteles y cines para luego llenar encuestas que ayudan a esos negocios a mejorar, es por eso que se atreve a decir que «no gasta dinero en entretenimiento».

El otro escenario en el que Baldwin nunca gasta dinero es en tarifas innecesarias en bancos y casas de crédito. Esto no quiere decir que Baldwin no use tarjetas, sino que las paga a tiempo para evitar recargos.

Según RT, » Lo único en que a Baldwin le gusta derrochar es en algo para Angela, si ella se lo permite. «¡Mi esposa es más comedida que yo!», asegura el millonario, recordando que hace un par de años, le compró un bolso por unos 500 dólares, pero la mujer la cambió por una cartera de 60 dólares y luego invirtieron la diferencia».