Música para tu teletrabajo

Siempre se necesita la dosis correcta de música para concentrarse, sin que esto signifique aburrirse o ponerse a bailar, y esta playlist es la prescripción perfecta.

Por estos días de cuarentena descubrimos que trabajar en casa puede resultar complicado. Pasadas unas horas o incluso algunos días, la monotonía y el aburrimiento se apoderen de nosotros. A veces descubrimos que tenemos ganas de procrastinar y hacer algo que no tiene nada qué ver con nuestras obligaciones laborales. Claro, es que aprovechamos que no hay jefe que esté mirando, o incluso porque pensamos que cambiando de actividad combatiremos al encierro que nos abruma.

Esa es la razón por la que, con el mayor de los cuidados, hemos creado una playlist que quita el aburrimiento por completo pero que tampoco te distrae al punto de ponerte a bailar en vez de trabajar. ¡El balance perfecto para ser productivo incluso si eres de los que trabaja acostado en la cama!

<iframe src="https://open.spotify.com/embed/playlist/7ErvsbvgUi5gHc643U0LE3" width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

Esta lista está llena de hits actuales, con canciones de The Weeknd y J Balvin y muchos más, pero también tiene una buena dosis de clásicos de la música pop para mantener variadas las cosas, como «She will be loved» de Maroon 5 y «Tu falta de querer» de Mon Laferte. Y, al igual que un carro, la única manera de saber si funciona es dándole una vuelta.

Así que ponle play a esta fantástica playlist. Te aseguramos que, con esta música, no hay perro que te distraiga ni bostezo que te detenga en tu trabajo.

Puedes escucharla en: