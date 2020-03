No se puede subestimar a River Plate, afirma Repetto

El director técnico de Liga Deportiva Universitaria, Pablo Repetto, en diálogo con «Mundo Deportivo», aseguró que no se puede subestimar a River Plate que llegará con jugadores alternantes y sin Marcelo Gallardo en el banquillo.

Repetto indicó que “Hay dos lecturas, el equipo de River va a ser diferente al que uno ve todos los fines de semana y no vamos a enfrentar a un equipo que tiene el funcionamiento de un equipo con continuidad, después, a nosotros se nos complica un poco el análisis del rival porque no tenemos una muestra de lo que va a ser el juego de River”.

Respecto a la ausencia de Gallardo, por un problema médico en las amígdalas, Repetto indicó «que es indiferente porque hoy con un teléfono y mirando la TV se puede hacer un cambio, a veces hasta más frío y con mayor tranquilidad por ese lado. Así que lo de Gallardo no es que me cambié, es un gran DT y va a estar pendiente, seguramente va a dar alguna indicación y los cambios”.

Sobre el equipo que pondrá River, indicó que a pesar de que no vayan a estar los once jugadores titulares, por algo están en River. «Juega Pratto que es figura, juega Álvarez que fue figura en la selección argentina Sub 23), Zuculini, Rojas que está citado a la selección de Paraguay”.

Resaltó que ningún equipo de Ecuador podría contratar a un jugador del nivel de Pratto (USD 18 millones). También mencionó que Ponzio es un jugador con mucha experiencia, y que Carrascal «es un colombiano con muy buena técnica”.

«Estoy convencido de que va a ser durísimo y del equipo que tenemos. Y de que si se dan las cosas que hemos trabajado, vamos a conseguir un buen resultado”, afirmó.