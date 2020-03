A @PCERJ informa que, a partir desta sexta (13/03), no prazo de 15 dias, todas as delegacias do RJ atenderão apenas casos de emergência como, por exemplo, homicídio, prisões em flagrante, roubo de veículo e ocorrências em que haja perecimento da prova: https://t.co/kns732xCD7 pic.twitter.com/ehBumNMqnq