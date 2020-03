Suspenden la fecha de la LigaPro

Este sábado por medio de un comunicado, la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador anunció la suspensión de los partidos a realizarse en esta fecha por la Serie A y la Serie B hasta nueva disposición.

Esta decisión se la tomó como parte de las medidas de prevención impuestas por el Gobierno Nacional para evitar el contagio y propagación del covid- 19.

Los partidos que no se jugarán este sábado son: Orense vs Liga de Quito; Delfín vs El Nacional. Mientras que los enfrentamientos suspendidos para el domingo son: Deportivo Cuenca vs Independiente del Valle; Universidad Católica vs Emelec y Barcelona vs Olmedo. Y el duelo que estaba previsto para el lunes entre Aucas y Guayaquil City.