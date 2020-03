Suspendidas competiciones de la FEF

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado y anunció que todas las competiciones que son regentadas por esta entidad serán aplazadas hasta nueva orden.

La decisión obedece a la emergencia sanitaria que fue decretada en Ecuador como medida de precaución para evitar la propagación del covid-19 (coronavirus).

Entre las competencias aplazadas están la Superliga Femenina, el campeonato de Reservas, torneos de formativas: Sub 18, Sub 16, Sub 14 y Sub 12.

Cabe recordar que, en el caso del campeonato de la LigaPro, los cotejos se llevarán a cabo sin público.