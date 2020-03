UEFA suspende la Champions y la Europa League

La UEFA, ente rector del fútbol europeo, anunció este viernes la suspensión de todas las competiciones programadas para la próxima semana.

Es así que no se disputarán partidos de la Champions League ni la Liga Europa debido a la propagación del coronavirus.

El organismo emitió un comunicado en el que explicaba su decisión: “A raíz de la evolución de la propagación de la Covid-19 en Europa y de las decisiones tomadas por los diferentes Gobiernos, todos los partidos de competiciones de clubes de la UEFA programados para la próxima semana se han aplazado”, indica el comunicado.

Los primeros partidos que se suspendieron son el Manchester City vs Real Madrid y el Barcelona vs Nápoles. Cabe recordar que el partido de Real Madrid ya había sido suspendido previamente debido a que el club está en cuarentena.

Otros de los partidos suspendidos son: Juventus-Lyon (martes 17) y el Bayern-Chelsea (miércoles 18), Inter-Getafe, Sevilla-Roma.

El organismo también confirmó que se posponen los sorteos de la Liga de Campeones y la Liga Europa previstos en un principio para el 20 de marzo.

