WrestleMania en riesgo por posibles casos de coronavirus en el lugar del evento

El máximo evento de lucha libre en el mundo podría ser cancelado debido a que, en el lugar del evento, se han detectado dos posibles casos de coronavirus (COVID-19).

El trigésimo sexto evento de WrestleMania será celebrado en Tampa Bay (Florida, EE.UU), el próximo 5 de abril, sin embargo, puede verse afectado ya que el pasado domingo, el gobernador de la ciudad, Ron DeSantis, anunció que dos residentes del área dieron positivos en la primera prueba de la enfermedad.

Dos días antes de esta confirmación, Stephanie McMahon, Brand Chief Officer de WWE, dio indicios de una posible cancelación del evento:

La salud y la seguridad no solo de nuestra base de fanáticos, sino también de nuestras superestrellas, realmente es lo primero. No queremos poner a nadie en una mala situación, independientemente de las circunstancias. Esos no son riesgos que valga la pena correr. [recuperado del Tampa Bay Times]