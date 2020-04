Tokio, Japón.- El mundo del anime está de luto debido al fallecimiento de la actriz y presentadora de televisión japonesa, Kumiko Okae, quien murió este jueves de una neumonía causada por el nuevo coronavirus.

La actriz fue conocida por su papel de Jenny en Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew.

De acuerdo con fuentes oficiales, Okae murió en un hospital de Tokio aproximadamente a las 5:20 am. La actriz habría desarrollado fiebre el pasado 3 de abril del 2020.

Se agregó que, luego de su hospitalización, su estado se deterioró repentinamente tres días después y luego dio positivo por el virus.

Según el Japan Times, la familia de la Okae expresó su sentir al respecto de su pérdida y del coronavirus en un comunicado que replica:

Estamos muy tristes y no podemos creer esto, es muy frustrante y no podemos pensar en nada en este momento. Todos, el coronavirus es muy peligroso. Por favor cuídense.

Kumiko Okae fue una celebridad en el mundo del anime gracias a su trabajo en The Cat Returns (バロン 猫の男爵) de Studio Ghibli. Además es recordada por su papel como Jenny en Pokemon: Lucario and the Mystery of Mew.

Okae se sometió a una operación por cáncer de mama el año pasado y desde enero hasta febrero del 2020 se sometió a un tratamiento de radiación.

Fuente | Kyodo News/FayerWayer