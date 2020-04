Facundo Affranchino explota contra Olmedo por «irrespeto a su contrato»

El futbolista argentino Facundo Affranchino, volante de los registros de Olmedo, reveló que vivió momentos de tensión y malestar en Ecuador a raíz del coronavirus.

Affranchino, en diálogo con la agencia argentina Télam, reveló que su club incumplió el pago del sueldo dentro de la emergencia por la pandemia, por lo que no tenía que comer.

«Fue una supervivencia. Comíamos lo que encontrábamos con mi novia. A veces ni siquiera algo como un almuerzo o cena. La cuestión era llenar la panza de alguna manera», indicó.

Affranchino retornó el pasado domingo a su país en un vuelo humanitario otorgado por la embajada argentina en Ecuador, y afirmó que su actual equipo ha «irrespetado su contrato».

El exjugador de River llegó a Olmedo en enero del 2020 y firmó por dos temporadas, pero nunca debutó y afirma que no recibió un solo centavo.

Además, Affranchino agregó que el plantel había tardado en pedir su habilitación a FIFA, proceso que se resolvió en la segunda fecha del torneo nacional.

Recientemente, el argentino de 30 años se desvinculó del Villa Dálmine. Esto hizo que FIFA le de un permiso de juego provisional (tres meses) mientras analizaba su caso con los violetas.

Affranchino también declaró que el elenco riobambeño lo incitó a modificar su contrato, algo con lo que no estuvo de acuerdo.

«Prácticamente me pedían que rompa el acuerdo y hacer uno nuevo por un año y con el 50% del sueldo. No estuve de acuerdo, no lo hice y tampoco tenía garantías», indicó.

«Amenazaron con no dejarme jugar si no reducía mi salario», agregó el futbolista quien también militó en Belgrano.

Affranchino vivía en Riobamba, pero volvió a Argentina junto a su novia para estar con su familia durante la cuarentena.

Por lo pronto, mencionó que el caso ya está en manos de su abogado, y que lo priorizará una vez que el brote del Covid-19 haya disminuido. La Red