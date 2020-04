Cientos de personas se han aglomerado en las inmediaciones del Centro Comercial California 2 para cobrar el Bono de Protección Familiar de 60 dólares que se entrega desde el 1 de abril hasta el 30 de mayo.

Desde las 4 de la madrugada llegaron las primeras personas hasta este centro comercial localizado en la vía a Daule, norte de Guayaquil, para cobrar el bono que alcanzará a 950.000 familias.

El problema ocurre por la gran cantidad de personas en la fila, quienes no respetan el distanciamiento social, y entre los que están personas sin las respectivas medidas de seguridad como mascarillas y guantes.

Los beneficiarios del bono de protección familiar

Inicialmente, los 400 000 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano fueron los incluidos en la lista para recibir adicionalmente el bono de protección familiar.

Sin embargo, el gobierno sumó a 550 000 nuevos beneficiarios, con lo que la asistencia alcanzará a 950 000 familias en esta emergencia sanitaria por la Covid-19.

Los primeros 400 000 son quienes ya constan en la base de datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Según los datos reportados, la provincia que más beneficiados tiene es Guayas, seguida por Manabí, Los Ríos y Pichincha.

Este bono se lo entrega a las personas que ganan menos de 400 dólares mensuales, que no tienen relación de dependencia laboral, que estén afiliadas al Seguro Social Campesino o al Trabajo no Remunerado en el Hogar y que no estén recibiendo otro tipo de beneficio o bono estatal.

Si usted quiere consultar si su nombre está entre los nuevos 550 000 beneficiarios del bono de protección familiar, tiene que ingresar al portal www.inclusion.gob.ec para consultar sobre este beneficio.