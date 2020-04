Aumentan a 7 161 los casos confirmados por coronavirus en Ecuador

View this post on Instagram

#URGENTE | #Ecuador registra 7161 casos confirmados y 297 fallecidos por #COVID19Ec. Los casos descartados son 6496 y las personas que tienen el alta hospitalaria son 368. [Reporte del 10 de abril del 2020 a las 10:00] – Además, se informa que existen 311 fallecidos más con sospecha de coronavirus. – De acuedo con la ministra de gobierno, María Paula Romo, el número de casos incrementó en un 40%. Fuente | COE Nacional