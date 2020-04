Beats para estudiar

Un par de audífonos y buena música son todo lo que necesitas para sacar adelante tus estudios en estos tiempos de cuarentena.

No permitas que YouTube te mienta: el lofi hip-hop no es el único género musical que sirve para estudiar. En estos días de cuarentena puedes escuchar tranquilamente el pop del momento sin sentir que lo nuevo de Post Malone te vaya a distraer de una lectura de ochenta páginas; o que la fantástica voz de Gregory Porter no va a ser suficiente motivación para enfrentarte a una hoja en blanco y empezar a escribir ese trabajo que debes entregar mañana.

Salir de la monotonía y el estrés de tener que ver clases, leer textos y hacer trabajos como parte de tu estudio, todo en un mismo lugar puede ser fácil gracias a esta playlist perfecta para estudiar, sin distraerse y sin perder el ritmo.

Los siguientes artistas cubren un amplio espectro, desde lo más reciente de Selena Gomez hasta las misteriosas obras de Agnes Obell. Estamos totalmente seguros que estos son los beats que realmente necesitas para ese 10 sobre 10.

Puede encontrarla en: